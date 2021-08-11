ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2021 11:40
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957223
BIST
11:271.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,02
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.429
11:278,6378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0392
|Açılış
|: 8,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6380
En Düşük
8,4782
11:2710,1224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0287
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1330
En Düşük
10,0616
11:27480,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,63
|Açılış
|: 480,19
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
480,81
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler11:27
|MARKA
|5,06
|2.999.695
|% 10,00
|
|DAGI
|4,71
|30.870.477
|% 9,79
|
|KARYE
|13,00
|85.584.603
|% 9,43
|
|SELGD
|6,71
|15.219.125
|% 8,75
|
|VKING
|6,15
|6.487.431
|% 7,52
|
|IDGYO
|3,63
|278.298
|% -9,93
|
|KTSKR
|39,34
|36.209.166
|% -8,21
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|NETAS
|18,83
|28.879.266
|% -6,97
|
|ALMAD
|1,61
|98.474
|% -5,85
|
|KRDMD
|8,02
|624.870.432
|% 0,12
|
|SISE
|8,40
|490.239.905
|% 0,12
|
|GENIL
|16,65
|426.830.228
|% 5,85
|
|EREGL
|19,90
|412.566.150
|% 0,96
|
|GARAN
|9,11
|336.584.778
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,02
|624.870.432
|% 0,12
|
|EKGYO
|1,85
|119.440.181
|% 0,00
|
|SISE
|8,40
|490.239.905
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,46
|140.027.757
|% -1,20
|
|GARAN
|9,11
|336.584.778
|% 0,00
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6319
|8,6378
|% 0,46
|
|Euro
|10,0932
|10,1224
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,8785
|11,9380
|% 0,24
|
|Frank
|9,2996
|9,3557
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2920
|2,3035
|% 0,37
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|3,87
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,63
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,42
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|70,78
|70,78
|0,15
|