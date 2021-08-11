ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2021 11:36
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957218
BIST
11:341.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,62
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.429
11:348,6433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0447
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6463
En Düşük
8,4782
11:3410,1283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0346
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1408
En Düşük
10,0616
11:34481,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,51
|Açılış
|: 480,45
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
480,81
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler11:34
|MARKA
|5,06
|3.007.573
|% 10,00
|
|KARYE
|13,06
|90.338.576
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|30.964.663
|% 9,79
|
|SELGD
|6,68
|15.675.108
|% 8,27
|
|VKING
|6,12
|6.681.595
|% 6,99
|
|IDGYO
|3,63
|279.630
|% -9,93
|
|KTSKR
|39,26
|36.986.188
|% -8,40
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|NETAS
|18,88
|29.340.862
|% -6,72
|
|ALMAD
|1,61
|98.474
|% -5,85
|
|KRDMD
|8,02
|656.535.935
|% 0,12
|
|SISE
|8,38
|506.272.872
|% -0,12
|
|GENIL
|16,62
|441.516.569
|% 5,66
|
|EREGL
|19,86
|434.409.424
|% 0,76
|
|GARAN
|9,11
|350.125.425
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,02
|656.535.935
|% 0,12
|
|EKGYO
|1,86
|119.602.960
|% 0,54
|
|SISE
|8,38
|506.272.872
|% -0,12
|
|YKBNK
|2,45
|141.095.505
|% -1,61
|
|GARAN
|9,11
|350.125.425
|% 0,00
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6357
|8,6433
|% 0,52
|
|Euro
|10,1178
|10,1283
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,8991
|11,9588
|% 0,41
|
|Frank
|9,3121
|9,3682
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2958
|2,3073
|% 0,54
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|3,68
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,41
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|70,72
|70,72
|0,09
|