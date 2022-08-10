ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2022 16:40
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054205
BIST
17:562.826
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 40,54
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.827
En Düşük
2.764
17:5617,8982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
17:5618,5611
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2834
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
17:561.035,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.035,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler17:54
|TMSN
|60,60
|125.760.305
|% 9,98
|
|MGROS
|66,10
|389.058.842
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.763.839
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|248.464.311
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|OLMK
|12,80
|18.510.904
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|15.451.605
|% -9,97
|
|IPEKE
|17,44
|362.568.506
|% -9,96
|
|KZBGY
|33,28
|79.238.192
|% -9,96
|
|KOZAA
|26,98
|1.525.677.893
|% -9,95
|
|THYAO
|60,10
|5.066.846.667
|% 2,56
|
|YKBNK
|5,39
|2.585.086.028
|% 2,86
|
|AKBNK
|9,78
|2.035.144.592
|% 3,16
|
|EKGYO
|3,62
|1.864.133.989
|% 4,62
|
|KOZAL
|156,40
|1.833.465.413
|% -9,91
|
|EKGYO
|3,62
|1.864.133.989
|% 4,62
|
|YKBNK
|5,39
|2.585.086.028
|% 2,86
|
|ZOREN
|2,62
|848.291.858
|% 1,16
|
|ODAS
|4,00
|1.239.219.813
|% -4,53
|
|ISCTR
|6,04
|1.456.469.071
|% 1,34
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8849
|17,9038
|% 0,03
|
|Euro
|18,5423
|18,5678
|% 1,59
|
|Sterlin
|21,8605
|21,9701
|% 1,36
|
|Frank
|18,9401
|19,0542
|% 1,23
|
|Riyal
|4,7443
|4,7681
|% -0,13
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|7,94
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|2,37
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.932
|7.010
|13,00
|
|Yarım
|3.378
|3.427
|6,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.713
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,84
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|0,13
|
|B. Petrol
|94,43
|94,43
|-1,88
|
Seans Raporu
17:54
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-
17:59GRNYO
Yüzde 8.43 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 394 adet işlem
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17:58DESA
Yüzde 4.90 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 867 adet işlem
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17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046