ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 13:37
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2022 16:39:03
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054533
BIST
14:382.859
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 29,79
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
14:3817,9672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0982
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
14:3818,5787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1639
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
14:381.036,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,19
|Açılış
|: 1.036,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.036,18
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler14:38
|BARMA
|43,56
|7.081.723
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|125.014.845
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|431.977.365
|% 9,91
|
|KIMMR
|4,24
|41.973.164
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,69
|181.540.868
|% 9,80
|
|TIRE
|19,84
|202.881.194
|% -9,98
|
|OLMK
|11,71
|48.799.132
|% -8,52
|
|PAMEL
|190,40
|13.621.566
|% -8,46
|
|KZBGY
|31,96
|42.737.735
|% -8,37
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|THYAO
|60,80
|4.373.748.143
|% 1,08
|
|AKBNK
|9,99
|1.734.271.445
|% 1,94
|
|YKBNK
|5,56
|1.599.505.972
|% 2,77
|
|SASA
|52,65
|1.524.768.962
|% -0,28
|
|SISE
|24,36
|1.355.436.085
|% 1,50
|
|YKBNK
|5,56
|1.599.505.972
|% 2,77
|
|EKGYO
|3,61
|886.291.445
|% -0,55
|
|DOHOL
|4,16
|776.812.792
|% -0,72
|
|ISCTR
|6,14
|1.088.017.638
|% 1,66
|
|AKBNK
|9,99
|1.734.271.445
|% 1,94
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9571
|17,9672
|% 0,55
|
|Euro
|18,5603
|18,5787
|% 0,89
|
|Sterlin
|21,8742
|21,9839
|% 0,50
|
|Frank
|19,0160
|19,1305
|% 0,72
|
|Riyal
|4,7673
|4,7912
|% 0,59
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,74
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.035
|4,83
|
|Cumhuriyet
|6.897
|7.001
|-14,00
|
|Tam
|6.934
|6.985
|1,00
|
|Yarım
|3.379
|3.415
|1,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,57
|20,59
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,04
|
|B. Petrol
|98,11
|98,11
|0,71
|
Seans Raporu
14:38
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14:53BSOKE
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14:51SOKM
Yüzde 4.21 oranında artışla 16.83 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 009, 352 adet işlem
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14:50BARMA
Yüzde 10.00 oranında artışla 43.56 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 622 adet işlem