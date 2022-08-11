ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 13:41
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2022 16:39:46
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054535
BIST
13:462.863
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 33,50
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
13:4617,9672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0982
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
13:4618,5871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1723
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
13:461.034,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,21
|Açılış
|: 1.034,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.034,76
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler13:46
|BARMA
|43,56
|6.877.776
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|123.687.885
|% 9,98
|
|KIMMR
|4,24
|41.858.078
|% 9,84
|
|GSRAY
|5,95
|408.374.492
|% 9,17
|
|IZMDC
|2,65
|161.161.376
|% 8,16
|
|TIRE
|19,91
|189.042.468
|% -9,66
|
|PAMEL
|189,80
|13.046.847
|% -8,75
|
|KZBGY
|32,00
|32.227.875
|% -8,26
|
|CMENT
|40,02
|282.316
|% -8,00
|
|OLMK
|11,81
|43.667.603
|% -7,73
|
|THYAO
|60,85
|4.144.574.970
|% 1,16
|
|AKBNK
|10,01
|1.490.074.102
|% 2,14
|
|YKBNK
|5,56
|1.473.481.251
|% 2,77
|
|SASA
|52,85
|1.411.847.198
|% 0,09
|
|SISE
|24,40
|1.296.272.825
|% 1,67
|
|YKBNK
|5,56
|1.473.481.251
|% 2,77
|
|EKGYO
|3,63
|830.389.111
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,19
|704.292.539
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,16
|1.021.563.845
|% 1,99
|
|ALBRK
|1,72
|265.830.539
|% 7,50
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9558
|17,9672
|% 0,55
|
|Euro
|18,5728
|18,5871
|% 0,94
|
|Sterlin
|21,8498
|21,9594
|% 0,39
|
|Frank
|19,0046
|19,1191
|% 0,66
|
|Riyal
|4,7657
|4,7896
|% 0,55
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-2,08
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|4,40
|
|Cumhuriyet
|6.901
|7.005
|-10,00
|
|Tam
|6.934
|6.984
|0,00
|
|Yarım
|3.378
|3.414
|0,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,54
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|0,03
|
|B. Petrol
|98,10
|98,10
|0,70
|