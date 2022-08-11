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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor

11.08.2022 13:51
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )

Türkçe
Altı Aylık Rapor

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054540


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BARMA 43,56 6.836.219 % 10,00  
ASUZU 291,00 121.567.951 % 9,98  
KIMMR 4,24 41.839.291 % 9,84  
GSRAY 5,96 404.212.523 % 9,36  
IZMDC 2,66 159.320.515 % 8,57  
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13:36 Alış Satış %  
Dolar 17,9589 17,9708 % 0,57  
Euro 18,5666 18,5810 % 0,90  
Sterlin 21,8562 21,9658 % 0,42  
Frank 19,0224 19,1370 % 0,75  
Riyal 4,7661 4,7900 % 0,56  
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13:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.791 -1,60  
Altın Gr. 1.034 1.034 4,25  
Cumhuriyet 6.899 7.004 -11,00  
Tam 6.932 6.983 -1,00  
Yarım 3.378 3.414 0,00  
Çeyrek 1.694 1.706 -1,00  
Gümüş.Ons 20,54 20,57 -0,05  
Gümüş Gr. 11,84 11,87 0,03  
B. Petrol 98,06 98,06 0,66  
Seans Raporu 13:36
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