ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 13:54
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054541
BIST
13:382.864
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 34,36
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
13:3817,9633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0943
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
13:3818,5775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1627
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
13:381.034,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,65
|Açılış
|: 1.034,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.034,76
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler13:38
|BARMA
|43,56
|6.836.219
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|121.567.951
|% 9,98
|
|KIMMR
|4,24
|41.839.291
|% 9,84
|
|GSRAY
|5,96
|404.212.523
|% 9,36
|
|IZMDC
|2,66
|159.320.515
|% 8,57
|
|TIRE
|20,00
|186.924.523
|% -9,26
|
|PAMEL
|189,60
|12.978.505
|% -8,85
|
|CMENT
|40,02
|282.316
|% -8,00
|
|KZBGY
|32,20
|31.071.413
|% -7,68
|
|OLMK
|11,93
|42.082.861
|% -6,80
|
|THYAO
|60,95
|4.095.121.868
|% 1,33
|
|YKBNK
|5,57
|1.448.953.624
|% 2,96
|
|AKBNK
|10,01
|1.427.464.944
|% 2,14
|
|SASA
|53,35
|1.310.929.478
|% 1,04
|
|SISE
|24,40
|1.268.201.985
|% 1,67
|
|YKBNK
|5,57
|1.448.953.624
|% 2,96
|
|EKGYO
|3,63
|822.153.836
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,19
|701.705.939
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,17
|1.003.594.759
|% 2,15
|
|ALBRK
|1,72
|263.537.005
|% 7,50
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9568
|17,9633
|% 0,53
|
|Euro
|18,5631
|18,5775
|% 0,88
|
|Sterlin
|21,8516
|21,9612
|% 0,40
|
|Frank
|19,0172
|19,1317
|% 0,72
|
|Riyal
|4,7653
|4,7892
|% 0,54
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-1,78
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|4,66
|
|Cumhuriyet
|6.899
|7.004
|-11,00
|
|Tam
|6.935
|6.985
|1,00
|
|Yarım
|3.379
|3.415
|1,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,56
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,04
|
|B. Petrol
|98,19
|98,19
|0,79
|