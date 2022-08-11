ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 14:02
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAltı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054544
BIST
16:132.873
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 43,14
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
16:1317,9395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0705
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
16:1318,5766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1618
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
16:131.035,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,22
|Açılış
|: 1.035,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler16:09
|BARMA
|43,56
|7.346.220
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.565.336
|% 9,98
|
|DMSAS
|5,77
|63.938.046
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.111.384
|% 9,84
|
|MEGAP
|2,91
|52.858.769
|% 9,81
|
|PAMEL
|188,00
|14.690.180
|% -9,62
|
|TIRE
|19,92
|222.929.650
|% -9,62
|
|KZBGY
|31,70
|59.606.271
|% -9,12
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|THYAO
|61,40
|5.242.071.991
|% 2,08
|
|AKBNK
|10,07
|2.233.323.775
|% 2,76
|
|YKBNK
|5,60
|2.057.389.359
|% 3,51
|
|SASA
|53,65
|1.923.566.794
|% 1,61
|
|SISE
|24,42
|1.583.579.761
|% 1,75
|
|EKGYO
|3,67
|1.550.925.482
|% 1,10
|
|YKBNK
|5,60
|2.057.389.359
|% 3,51
|
|DOHOL
|4,22
|966.475.320
|% 0,72
|
|AKBNK
|10,07
|2.233.323.775
|% 2,76
|
|ISCTR
|6,19
|1.323.757.276
|% 2,48
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9286
|17,9370
|% 0,38
|
|Euro
|18,5592
|18,5730
|% 0,86
|
|Sterlin
|21,8784
|21,9881
|% 0,52
|
|Frank
|19,0402
|19,1549
|% 0,85
|
|Riyal
|4,7604
|4,7843
|% 0,44
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,63
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|7,13
|
|Cumhuriyet
|6.914
|7.018
|3,00
|
|Tam
|6.947
|7.000
|16,00
|
|Yarım
|3.385
|3.422
|8,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.711
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,56
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,04
|
|B. Petrol
|98,86
|98,86
|1,46
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:24SKBNK
Yüzde 4.90 oranında artışla 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 706, 294 adet işlem
-
16:23SEGYO
Yüzde 5.22 oranında artışla 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 993, 528 adet işlem
-
16:22XU100
Endeks 2, 870 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 42, 835.00 milyon TL de
-
16:22KRGYO
Yüzde 5.72 oranında artışla 8.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 702, 077 adet işlem
-
16:20BIMAS
Yüzde 6.80 oranında artışla 110.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 420, 628 adet işlem