ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 14:08
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054546
BIST
13:562.858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 27,98
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
13:5617,9619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0929
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
13:5618,5870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1722
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
13:561.033,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,08
|Açılış
|: 1.033,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.034,76
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler13:56
|BARMA
|43,56
|6.913.451
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|123.813.015
|% 9,98
|
|KIMMR
|4,24
|41.874.788
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,69
|165.605.834
|% 9,80
|
|GSRAY
|5,98
|412.711.273
|% 9,72
|
|TIRE
|19,96
|190.427.368
|% -9,44
|
|PAMEL
|188,90
|13.063.698
|% -9,18
|
|CMENT
|40,02
|282.316
|% -8,00
|
|OLMK
|11,92
|45.145.347
|% -6,88
|
|KZBGY
|32,64
|33.941.028
|% -6,42
|
|THYAO
|60,70
|4.188.141.225
|% 0,91
|
|AKBNK
|10,00
|1.541.643.876
|% 2,04
|
|YKBNK
|5,56
|1.498.939.488
|% 2,77
|
|SASA
|52,95
|1.425.589.943
|% 0,28
|
|SISE
|24,38
|1.305.389.062
|% 1,58
|
|YKBNK
|5,56
|1.498.939.488
|% 2,77
|
|EKGYO
|3,62
|847.855.538
|% -0,28
|
|DOHOL
|4,19
|713.551.258
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,15
|1.034.293.641
|% 1,82
|
|ALBRK
|1,72
|270.825.616
|% 7,50
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9569
|17,9619
|% 0,52
|
|Euro
|18,5752
|18,5870
|% 0,94
|
|Sterlin
|21,8428
|21,9524
|% 0,36
|
|Frank
|18,9967
|19,1111
|% 0,61
|
|Riyal
|4,7660
|4,7899
|% 0,56
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-1,78
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|4,66
|
|Cumhuriyet
|6.899
|7.004
|-11,00
|
|Tam
|6.935
|6.985
|1,00
|
|Yarım
|3.379
|3.415
|1,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,56
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,04
|
|B. Petrol
|98,19
|98,19
|0,79
|