ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 14:14
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054552
BIST
14:202.862
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 32,21
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
14:2017,9682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0992
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9682
En Düşük
17,8065
14:2018,5755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1607
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
14:201.034,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,95
|Açılış
|: 1.034,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.034,96
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler14:20
|BARMA
|43,56
|7.011.940
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|124.786.992
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|429.321.321
|% 9,91
|
|KIMMR
|4,24
|41.965.342
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,68
|180.440.512
|% 9,39
|
|TIRE
|19,85
|197.342.179
|% -9,94
|
|PAMEL
|189,40
|13.292.551
|% -8,94
|
|KZBGY
|31,90
|38.626.148
|% -8,54
|
|AYES
|30,20
|1.530.259
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|THYAO
|60,60
|4.286.626.557
|% 0,75
|
|AKBNK
|10,03
|1.674.546.652
|% 2,35
|
|YKBNK
|5,57
|1.563.478.999
|% 2,96
|
|SASA
|52,85
|1.496.323.248
|% 0,09
|
|SISE
|24,40
|1.335.142.356
|% 1,67
|
|YKBNK
|5,57
|1.563.478.999
|% 2,96
|
|EKGYO
|3,62
|876.685.667
|% -0,28
|
|DOHOL
|4,16
|758.678.749
|% -0,72
|
|ISCTR
|6,16
|1.069.058.611
|% 1,99
|
|AKBNK
|10,03
|1.674.546.652
|% 2,35
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9579
|17,9682
|% 0,56
|
|Euro
|18,5641
|18,5755
|% 0,87
|
|Sterlin
|21,8506
|21,9602
|% 0,39
|
|Frank
|19,0061
|19,1206
|% 0,66
|
|Riyal
|4,7670
|4,7909
|% 0,58
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-0,98
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|4,40
|
|Cumhuriyet
|6.900
|7.004
|-11,00
|
|Tam
|6.933
|6.983
|-1,00
|
|Yarım
|3.378
|3.414
|0,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.706
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,55
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,02
|
|B. Petrol
|98,33
|98,33
|0,93
|
Seans Raporu
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