ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 14:22
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054555
BIST
14:072.862
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 32,24
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
14:0717,9743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1053
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9743
En Düşük
17,8065
14:0718,5741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1593
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
14:071.034,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,40
|Açılış
|: 1.034,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.034,76
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler14:05
|BARMA
|43,56
|6.943.333
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|123.963.753
|% 9,98
|
|KIMMR
|4,24
|41.931.858
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,69
|177.826.119
|% 9,80
|
|GSRAY
|5,95
|415.718.391
|% 9,17
|
|TIRE
|19,95
|191.342.915
|% -9,48
|
|PAMEL
|188,80
|13.183.053
|% -9,23
|
|AYES
|30,20
|1.530.259
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|282.316
|% -8,05
|
|KZBGY
|32,20
|36.237.742
|% -7,68
|
|THYAO
|60,60
|4.246.515.161
|% 0,75
|
|AKBNK
|10,00
|1.564.681.739
|% 2,04
|
|YKBNK
|5,56
|1.510.315.611
|% 2,77
|
|SASA
|52,65
|1.465.120.344
|% -0,28
|
|SISE
|24,40
|1.323.560.987
|% 1,67
|
|YKBNK
|5,56
|1.510.315.611
|% 2,77
|
|EKGYO
|3,61
|857.091.022
|% -0,55
|
|ISCTR
|6,15
|1.043.994.429
|% 1,82
|
|DOHOL
|4,18
|715.318.103
|% -0,24
|
|ALBRK
|1,73
|278.202.549
|% 8,12
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9589
|17,9607
|% 0,51
|
|Euro
|18,5643
|18,5831
|% 0,91
|
|Sterlin
|21,8530
|21,9626
|% 0,40
|
|Frank
|19,0031
|19,1176
|% 0,65
|
|Riyal
|4,7638
|4,7877
|% 0,51
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-0,73
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|4,53
|
|Cumhuriyet
|6.900
|7.004
|-11,00
|
|Tam
|6.934
|6.985
|1,00
|
|Yarım
|3.379
|3.415
|1,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,54
|20,57
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,04
|
|B. Petrol
|98,39
|98,39
|0,99
|
Seans Raporu
14:05
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-
14:20BIMAS
Yüzde 6.80 oranında artışla 110.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 741, 294 adet işlem
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14:19ALBRK
Yüzde 8.12 oranında artışla 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 164, 304, 368 adet işlem
-
14:18TMSN
Yüzde 5.61 oranında artışla 64.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 428, 774 adet işlem
-
14:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, HEKTS
-
14:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, GARAN, YKBNK