ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 14:25
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054556
BIST
14:152.860
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 30,71
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
14:1517,9663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0973
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
14:1518,5910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1762
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
14:151.034,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,48
|Açılış
|: 1.034,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.034,96
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler14:15
|BARMA
|43,56
|6.986.501
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|124.614.720
|% 9,98
|
|KIMMR
|4,24
|41.941.767
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,69
|180.174.653
|% 9,80
|
|GSRAY
|5,98
|421.366.459
|% 9,72
|
|TIRE
|19,91
|192.920.768
|% -9,66
|
|PAMEL
|189,20
|13.275.128
|% -9,04
|
|KZBGY
|32,00
|38.028.283
|% -8,26
|
|AYES
|30,20
|1.530.259
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|282.316
|% -8,05
|
|THYAO
|60,70
|4.279.216.921
|% 0,91
|
|YKBNK
|5,58
|1.561.591.807
|% 3,14
|
|SASA
|52,75
|1.492.543.761
|% -0,09
|
|SISE
|24,40
|1.332.359.214
|% 1,67
|
|TUPRS
|289,60
|1.240.781.522
|% 1,86
|
|YKBNK
|5,58
|1.561.591.807
|% 3,14
|
|EKGYO
|3,62
|871.285.816
|% -0,28
|
|ALBRK
|1,73
|278.946.432
|% 8,12
|
|ODAS
|3,95
|525.639.431
|% -1,25
|
|VAKBN
|4,40
|497.420.873
|% 1,15
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9590
|17,9663
|% 0,54
|
|Euro
|18,5666
|18,5910
|% 0,96
|
|Sterlin
|21,8503
|21,9599
|% 0,39
|
|Frank
|19,0072
|19,1217
|% 0,67
|
|Riyal
|4,7646
|4,7884
|% 0,53
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-0,99
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|4,40
|
|Cumhuriyet
|6.900
|7.004
|-11,00
|
|Tam
|6.933
|6.983
|-1,00
|
|Yarım
|3.378
|3.414
|0,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,57
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,04
|
|B. Petrol
|98,40
|98,40
|1,00
|