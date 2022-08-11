ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 14:39
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054563
BIST
16:132.873
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 43,14
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
16:1317,9395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0705
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
16:1318,5766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1618
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
16:131.035,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,22
|Açılış
|: 1.035,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler16:13
|BARMA
|43,56
|7.367.390
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.787.078
|% 9,98
|
|DMSAS
|5,77
|63.953.504
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.111.664
|% 9,84
|
|MEGAP
|2,91
|52.898.110
|% 9,81
|
|TIRE
|19,90
|224.413.678
|% -9,71
|
|PAMEL
|188,90
|14.852.224
|% -9,18
|
|KZBGY
|31,98
|59.799.211
|% -8,31
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|THYAO
|61,35
|5.356.563.229
|% 2,00
|
|AKBNK
|10,10
|2.274.117.822
|% 3,06
|
|YKBNK
|5,61
|2.087.118.436
|% 3,70
|
|SASA
|53,50
|1.937.360.513
|% 1,33
|
|SISE
|24,44
|1.616.177.389
|% 1,83
|
|EKGYO
|3,67
|1.558.471.172
|% 1,10
|
|YKBNK
|5,61
|2.087.118.436
|% 3,70
|
|DOHOL
|4,23
|970.205.664
|% 0,95
|
|AKBNK
|10,10
|2.274.117.822
|% 3,06
|
|ISCTR
|6,19
|1.396.578.162
|% 2,48
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9300
|17,9395
|% 0,39
|
|Euro
|18,5606
|18,5766
|% 0,88
|
|Sterlin
|21,8646
|21,9742
|% 0,45
|
|Frank
|19,0367
|19,1514
|% 0,83
|
|Riyal
|4,7597
|4,7836
|% 0,43
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,63
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|7,13
|
|Cumhuriyet
|6.914
|7.018
|3,00
|
|Tam
|6.947
|7.000
|16,00
|
|Yarım
|3.385
|3.422
|8,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.711
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,56
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,04
|
|B. Petrol
|98,86
|98,86
|1,46
|
Seans Raporu
16:13
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