ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 14:43
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054566
BIST
15:262.863
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 33,53
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
15:2617,9540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0850
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
15:2618,5877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1729
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
15:261.038,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 8,31
|Açılış
|: 1.037,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,01
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler15:26
|BARMA
|43,56
|7.261.147
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.138.439
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|434.332.202
|% 9,91
|
|KIMMR
|4,24
|42.035.759
|% 9,84
|
|DMSAS
|5,76
|61.864.209
|% 9,71
|
|TIRE
|19,84
|204.738.972
|% -9,98
|
|PAMEL
|188,30
|14.042.682
|% -9,47
|
|KZBGY
|31,68
|51.724.000
|% -9,17
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|THYAO
|61,10
|4.862.660.047
|% 1,58
|
|AKBNK
|10,01
|1.965.129.673
|% 2,14
|
|YKBNK
|5,59
|1.875.990.931
|% 3,33
|
|SASA
|53,50
|1.744.776.532
|% 1,33
|
|SISE
|24,38
|1.495.209.658
|% 1,58
|
|YKBNK
|5,59
|1.875.990.931
|% 3,33
|
|EKGYO
|3,69
|1.164.069.463
|% 1,65
|
|DOHOL
|4,19
|916.313.114
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,01
|1.965.129.673
|% 2,14
|
|ISCTR
|6,14
|1.182.519.755
|% 1,66
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9442
|17,9540
|% 0,48
|
|Euro
|18,5677
|18,5877
|% 0,94
|
|Sterlin
|21,8923
|22,0021
|% 0,58
|
|Frank
|19,0390
|19,1537
|% 0,84
|
|Riyal
|4,7651
|4,7890
|% 0,54
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|5,03
|
|Altın Gr.
|1.038
|1.038
|7,89
|
|Cumhuriyet
|6.908
|7.013
|-2,00
|
|Tam
|6.950
|7.004
|20,00
|
|Yarım
|3.387
|3.424
|10,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.712
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,61
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,08
|
|B. Petrol
|98,53
|98,53
|1,13
|
Seans Raporu
15:26
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-
15:40GWIND
Yüzde 4.54 oranında artışla 11.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 765, 121 adet işlem
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15:39DENGE
Yüzde 6.35 oranında artışla 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 037, 978 adet işlem
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15:38ORGE
Yüzde 8.42 oranında artışla 10.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 744, 507 adet işlem
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15:37XU100
Endeks 2, 863 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 38, 760.00 milyon TL de
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15:37GZNMI
Yüzde 6.57 oranında artışla 66.50 lira fiyatla işlem gören hissede 366, 893 adet işlem