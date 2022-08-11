ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 14:46
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054589
BIST
14:412.861
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 31,02
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
14:4117,9654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0964
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
14:4118,5679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1531
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
14:411.035,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,00
|Açılış
|: 1.035,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.036,28
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler14:41
|BARMA
|43,56
|7.087.865
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|125.398.965
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|432.102.592
|% 9,91
|
|KIMMR
|4,24
|41.973.164
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,69
|181.688.845
|% 9,80
|
|TIRE
|19,84
|202.949.721
|% -9,98
|
|KZBGY
|31,78
|43.203.977
|% -8,89
|
|OLMK
|11,69
|49.082.567
|% -8,67
|
|PAMEL
|190,50
|13.689.556
|% -8,41
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|THYAO
|60,75
|4.387.979.080
|% 1,00
|
|AKBNK
|9,99
|1.741.616.222
|% 1,94
|
|YKBNK
|5,57
|1.605.115.751
|% 2,96
|
|SASA
|52,75
|1.545.445.076
|% -0,09
|
|SISE
|24,36
|1.358.560.877
|% 1,50
|
|YKBNK
|5,57
|1.605.115.751
|% 2,96
|
|EKGYO
|3,61
|887.532.658
|% -0,55
|
|DOHOL
|4,17
|786.226.841
|% -0,48
|
|ISCTR
|6,14
|1.091.970.729
|% 1,66
|
|AKBNK
|9,99
|1.741.616.222
|% 1,94
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9571
|17,9654
|% 0,54
|
|Euro
|18,5556
|18,5679
|% 0,83
|
|Sterlin
|21,8772
|21,9869
|% 0,51
|
|Frank
|19,0162
|19,1308
|% 0,72
|
|Riyal
|4,7674
|4,7913
|% 0,59
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|2,18
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|6,19
|
|Cumhuriyet
|6.905
|7.009
|-6,00
|
|Tam
|6.942
|6.994
|10,00
|
|Yarım
|3.383
|3.419
|5,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.709
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,59
|20,61
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,05
|
|B. Petrol
|98,02
|98,02
|0,62
|
Seans Raporu
14:41
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-
14:56MGROS
Yüzde 4.39 oranında artışla 69.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 083, 951 adet işlem
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14:55ASUZU
Yüzde 9.98 oranında artışla 291.00 lira fiyatla işlem gören hissede 446, 550 adet işlem
-
14:54DERHL
Yüzde 5.57 oranında artışla 7.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 640, 918 adet işlem
-
14:53BSOKE
Yüzde 4.58 oranında artışla 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 721, 716 adet işlem
-
14:52XU100
Endeks 2, 859 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 35, 095.00 milyon TL de