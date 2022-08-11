ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 14:00
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer TablosuAL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054543
BIST
15:002.852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 22,88
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
15:0017,9652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0962
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
15:0018,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1750
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
15:001.036,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,82
|Açılış
|: 1.036,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.036,73
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler15:00
|BARMA
|43,56
|7.190.144
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|126.088.926
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|433.378.576
|% 9,91
|
|KIMMR
|4,24
|42.015.649
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,68
|183.221.199
|% 9,39
|
|TIRE
|19,84
|203.488.120
|% -9,98
|
|KZBGY
|31,80
|46.850.285
|% -8,83
|
|PAMEL
|190,00
|13.816.040
|% -8,65
|
|OLMK
|11,70
|50.761.683
|% -8,59
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|THYAO
|60,80
|4.455.550.713
|% 1,08
|
|AKBNK
|9,97
|1.838.816.632
|% 1,73
|
|YKBNK
|5,56
|1.740.975.709
|% 2,77
|
|SASA
|52,90
|1.578.076.867
|% 0,19
|
|SISE
|24,28
|1.415.616.321
|% 1,17
|
|YKBNK
|5,56
|1.740.975.709
|% 2,77
|
|EKGYO
|3,60
|917.975.166
|% -0,83
|
|DOHOL
|4,20
|855.777.299
|% 0,24
|
|ISCTR
|6,11
|1.137.503.419
|% 1,16
|
|AKBNK
|9,97
|1.838.816.632
|% 1,73
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9517
|17,9652
|% 0,54
|
|Euro
|18,5653
|18,5898
|% 0,95
|
|Sterlin
|21,8663
|21,9759
|% 0,46
|
|Frank
|19,0262
|19,1408
|% 0,77
|
|Riyal
|4,7667
|4,7906
|% 0,57
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,36
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|6,45
|
|Cumhuriyet
|6.905
|7.009
|-6,00
|
|Tam
|6.947
|6.998
|14,00
|
|Yarım
|3.385
|3.421
|7,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.710
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,62
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,06
|
|B. Petrol
|98,34
|98,34
|0,94
|