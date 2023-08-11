ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2023 10:44
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184328
BIST
'
11:567.485
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 43,02
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.542
11:5627,0476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0495
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
11:5629,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1211
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
11:561.668,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,08
|Açılış
|: 1.667,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler11:54
|SAYAS
|58,85
|144.805.315
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|148.809.735
|% 10,00
|
|TETMT
|984,90
|8.745.912
|% 10,00
|
|AGHOL
|197,10
|354.629.102
|% 9,99
|
|RYSAS
|30,60
|38.125.169
|% 9,99
|
|YYLGD
|17,42
|100.694.259
|% -57,49
|
|CASA
|89,10
|1.227.620
|% -10,00
|
|QNBFB
|65,95
|423.399
|% -9,53
|
|DOCO
|3.502,10
|38.001.067
|% -7,84
|
|ASGYO
|16,82
|877.554.322
|% -7,79
|
|THYAO
|259,10
|3.743.508.073
|% 0,23
|
|ASTOR
|124,60
|3.485.299.758
|% 3,32
|
|KLSER
|72,50
|2.248.193.371
|% 1,90
|
|AKBNK
|30,00
|2.219.582.972
|% -2,15
|
|GARAN
|54,20
|2.120.414.982
|% -0,55
|
|SKBNK
|3,81
|682.082.963
|% 1,60
|
|EKGYO
|8,35
|1.385.245.004
|% -1,76
|
|YKBNK
|15,37
|2.032.848.059
|% -2,23
|
|ISCTR
|16,92
|1.791.225.078
|% -2,03
|
|AKBNK
|30,00
|2.219.582.972
|% -2,15
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0368
|27,0506
|% 0,19
|
|Euro
|29,7435
|29,7633
|% 0,43
|
|Sterlin
|34,2591
|34,4309
|% 0,31
|
|Frank
|30,7189
|30,9040
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1864
|7,2224
|% 0,06
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|6,09
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|5,90
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.102
|11.193
|5,00
|
|Yarım
|5.560
|5.622
|2,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.811
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,77
|0,03
|
|B. Petrol
|86,30
|86,30
|-0,10
|