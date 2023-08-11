ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2023 10:57
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer TablosuAM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184339
BIST
'
11:577.486
En Düşük
|Değişim
|: 0,60%
|| 44,96
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.542
11:5727,0466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0485
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
11:5729,7587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1224
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
11:571.668,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,37
|Açılış
|: 1.668,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler11:57
|SAYAS
|58,85
|145.128.636
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|149.215.112
|% 10,00
|
|TETMT
|984,90
|9.104.416
|% 10,00
|
|RYSAS
|30,60
|38.236.064
|% 9,99
|
|AGHOL
|197,10
|354.821.866
|% 9,99
|
|YYLGD
|17,43
|111.059.865
|% -57,47
|
|CASA
|89,10
|1.227.620
|% -10,00
|
|QNBFB
|65,95
|423.399
|% -9,53
|
|ASGYO
|16,80
|895.278.197
|% -7,89
|
|INGRM
|1.144,90
|50.999.705
|% -7,69
|
|THYAO
|259,50
|3.875.956.101
|% 0,39
|
|ASTOR
|124,90
|3.657.343.643
|% 3,57
|
|KLSER
|72,20
|2.308.800.883
|% 1,48
|
|AKBNK
|29,92
|2.268.627.109
|% -2,41
|
|GARAN
|54,00
|2.171.836.672
|% -0,92
|
|SKBNK
|3,80
|695.221.164
|% 1,33
|
|EKGYO
|8,36
|1.432.269.133
|% -1,65
|
|YKBNK
|15,36
|2.069.117.691
|% -2,29
|
|ISCTR
|16,87
|1.831.677.602
|% -2,32
|
|AKBNK
|29,92
|2.268.627.109
|% -2,41
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0374
|27,0466
|% 0,18
|
|Euro
|29,7435
|29,7587
|% 0,41
|
|Sterlin
|34,2555
|34,4273
|% 0,30
|
|Frank
|30,7274
|30,9125
|% 0,08
|
|Riyal
|7,1859
|7,2219
|% 0,06
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|7,52
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.669
|6,56
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.105
|11.196
|8,00
|
|Yarım
|5.561
|5.624
|4,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.812
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,77
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,79
|0,05
|
|B. Petrol
|86,48
|86,48
|0,08
|