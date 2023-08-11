ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2023 11:03
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184351
BIST
'
11:587.492
En Düşük
|Değişim
|: 0,68%
|| 50,85
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.542
11:5827,0466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0485
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
11:5829,7587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1224
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
11:581.668,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,37
|Açılış
|: 1.668,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler11:56
|SAYAS
|58,85
|145.068.492
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|148.908.854
|% 10,00
|
|TETMT
|984,90
|9.104.416
|% 10,00
|
|AGHOL
|197,10
|354.817.924
|% 9,99
|
|RYSAS
|30,60
|38.236.064
|% 9,99
|
|YYLGD
|17,40
|106.736.061
|% -57,54
|
|CASA
|89,10
|1.227.620
|% -10,00
|
|QNBFB
|65,95
|423.399
|% -9,53
|
|ASGYO
|16,82
|891.376.173
|% -7,79
|
|INGRM
|1.144,90
|50.999.705
|% -7,69
|
|THYAO
|259,40
|3.851.132.738
|% 0,35
|
|ASTOR
|124,90
|3.642.801.602
|% 3,57
|
|KLSER
|72,10
|2.289.166.676
|% 1,34
|
|AKBNK
|29,90
|2.255.278.496
|% -2,48
|
|GARAN
|54,05
|2.159.941.948
|% -0,83
|
|SKBNK
|3,81
|693.055.951
|% 1,60
|
|EKGYO
|8,36
|1.419.920.282
|% -1,65
|
|YKBNK
|15,36
|2.060.885.476
|% -2,29
|
|ISCTR
|16,88
|1.818.319.208
|% -2,26
|
|AKBNK
|29,90
|2.255.278.496
|% -2,48
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0407
|27,0470
|% 0,18
|
|Euro
|29,7493
|29,7671
|% 0,44
|
|Sterlin
|34,2506
|34,4223
|% 0,28
|
|Frank
|30,7208
|30,9059
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1860
|7,2220
|% 0,06
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|7,39
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.669
|6,56
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.105
|11.196
|8,00
|
|Yarım
|5.561
|5.624
|4,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.812
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,77
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,81
|0,06
|
|B. Petrol
|86,47
|86,47
|0,07
|