ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2023 11:08
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184357
BIST
'
11:587.492
En Düşük
|Değişim
|: 0,68%
|| 50,85
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.542
11:5827,0466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0485
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
11:5829,7587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1224
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
11:581.668,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,37
|Açılış
|: 1.668,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler11:56
|TETMT
|984,90
|9.104.416
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|148.852.620
|% 10,00
|
|SAYAS
|58,85
|144.844.509
|% 10,00
|
|AGHOL
|197,10
|354.797.623
|% 9,99
|
|RYSAS
|30,60
|38.236.064
|% 9,99
|
|YYLGD
|17,39
|104.254.195
|% -57,56
|
|CASA
|89,10
|1.227.620
|% -10,00
|
|QNBFB
|65,95
|423.399
|% -9,53
|
|INGRM
|1.144,90
|50.999.705
|% -7,69
|
|ASGYO
|16,84
|887.984.403
|% -7,68
|
|THYAO
|259,70
|3.814.276.547
|% 0,46
|
|ASTOR
|125,00
|3.538.727.534
|% 3,65
|
|KLSER
|72,45
|2.273.864.688
|% 1,83
|
|AKBNK
|29,98
|2.247.272.094
|% -2,22
|
|GARAN
|54,20
|2.151.004.791
|% -0,55
|
|SKBNK
|3,81
|690.329.298
|% 1,60
|
|EKGYO
|8,35
|1.406.317.210
|% -1,76
|
|YKBNK
|15,38
|2.054.518.005
|% -2,16
|
|ISCTR
|16,90
|1.805.956.847
|% -2,14
|
|AKBNK
|29,98
|2.247.272.094
|% -2,22
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0409
|27,0476
|% 0,18
|
|Euro
|29,7419
|29,7574
|% 0,41
|
|Sterlin
|34,2566
|34,4284
|% 0,30
|
|Frank
|30,7126
|30,8976
|% 0,04
|
|Riyal
|7,1861
|7,2222
|% 0,06
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|6,28
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.668
|5,71
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.101
|11.192
|4,00
|
|Yarım
|5.559
|5.622
|2,00
|
|Çeyrek
|2.779
|2.811
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,76
|0,02
|
|B. Petrol
|86,44
|86,44
|0,04
|