ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
28.04.2020 11:15
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 11.538,93 % 0,001623 % 0,005202 % 320,620194
AKBANK T.A.Ş. 470,61 % 0,065209 % 0,000212 % 0,325376
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8.196,65 % 0,042 % 0,003695 % 8,798674
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840638
BIST
12:31101.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 264,37
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
12:316,9977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0118
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9983
En Düşük
6,9799
12:317,6126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0483
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6128
En Düşük
7,5499
12:31384,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,09
|Açılış
|: 384,19
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|SONME
|5,94
|2.454.675
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|45.374.394
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|505.454
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|131.682
|% 10,00
|
|KUTPO
|9,69
|17.646.685
|% 9,99
|
|YBTAS
|5.826,00
|87.390
|% -10,00
|
|KNFRT
|11,39
|17.025.540
|% -5,40
|
|QNBFB
|53,60
|6.191.160
|% -4,80
|
|LINK
|29,04
|6.034.425
|% -4,79
|
|DITAS
|15,88
|1.434.460
|% -4,68
|
|ECILC
|5,29
|560.791.067
|% 3,52
|
|GARAN
|8,48
|518.858.265
|% 1,44
|
|THYAO
|10,83
|386.802.907
|% 0,09
|
|ASELS
|27,48
|314.198.194
|% 0,00
|
|MPARK
|16,20
|239.689.322
|% 9,31
|
|ECILC
|5,29
|560.791.067
|% 3,52
|
|YKBNK
|2,14
|152.426.424
|% 0,94
|
|GARAN
|8,48
|518.858.265
|% 1,44
|
|TSKB
|1,06
|59.446.873
|% 0,00
|
|AVOD
|2,38
|115.852.460
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7014
|8,7450
|% 0,50
|
|Frank
|7,1416
|7,1847
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8546
|1,8639
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|-3,98
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.513
|-12,50
|
|Tam
|2.520
|2.574
|-12,90
|
|Yarım
|1.228
|1.258
|-6,30
|
|Çeyrek
|616
|629
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,17
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|22,73
|22,73
|-0,34
|
Seans Raporu
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 27 kaybederek (% -0.06 ) 94, 884
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12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, ETILR, EGCYO, TKURU, VANGD, TACTR, ARTI, RODRG, EKIZ, HALKS
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12:29
KRONT, NIBAS, UFUK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:29
KERVT, TDGYO, YBTAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında