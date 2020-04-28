ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
28.04.2020 11:53
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.230,34 % 0,003238 % 0,01373 % 423,977456
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840674
BIST
11:45101.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 169,84
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
11:456,9978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0119
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9982
En Düşük
6,9799
11:457,5919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0276
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5974
En Düşük
7,5499
11:45382,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,29
|Açılış
|: 382,99
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|13,20
|43.346.874
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.442.487
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|457.573
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|131.682
|% 10,00
|
|KUTPO
|9,69
|17.493.089
|% 9,99
|
|YBTAS
|5.826,00
|87.390
|% -10,00
|
|ALCTL
|20,94
|35.082.696
|% -5,51
|
|KNFRT
|11,45
|12.605.846
|% -4,90
|
|BAKAB
|8,65
|4.944.674
|% -4,63
|
|TDGYO
|2,55
|839.102
|% -4,49
|
|GARAN
|8,43
|407.069.340
|% 0,84
|
|ECILC
|5,29
|368.866.608
|% 3,52
|
|THYAO
|10,79
|331.369.446
|% -0,28
|
|ASELS
|27,46
|255.693.507
|% -0,07
|
|MPARK
|16,28
|196.368.183
|% 9,85
|
|ECILC
|5,29
|368.866.608
|% 3,52
|
|YKBNK
|2,14
|123.271.188
|% 0,94
|
|GARAN
|8,43
|407.069.340
|% 0,84
|
|AVOD
|2,38
|101.803.744
|% 4,39
|
|ISFIN
|3,39
|121.532.349
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6994
|8,7431
|% 0,48
|
|Frank
|7,1427
|7,1858
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8552
|1,8645
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-11,84
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-2,41
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.509
|-16,80
|
|Tam
|2.516
|2.570
|-17,30
|
|Yarım
|1.226
|1.256
|-8,50
|
|Çeyrek
|615
|628
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,03
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|22,29
|22,29
|-0,78
|
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