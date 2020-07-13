ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2020 10:02
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 753,63 % 0,002034 % 0,004307 % 211,696413
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859243
BIST
14:22117.640
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 2.831,73
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.743
En Düşük
116.126
14:226,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
14:227,7832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0221
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
14:22399,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,40
|Açılış
|: 399,36
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.031,80
|16.252.819
|% 10,00
|
|KARTN
|539,00
|39.339.327
|% 10,00
|
|BFREN
|414,40
|13.551.569
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,11
|2.077.379
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,26
|1.159.671
|% -9,48
|
|TSPOR
|5,85
|451.118.218
|% -6,25
|
|KSTUR
|51,95
|110.006
|% -5,37
|
|UZERB
|4,73
|44.942
|% -5,02
|
|EKGYO
|2,24
|1.107.669.675
|% 3,70
|
|THYAO
|11,99
|713.772.839
|% 1,35
|
|ODAS
|2,86
|496.738.986
|% 6,32
|
|GARAN
|7,96
|460.546.609
|% 1,92
|
|TSPOR
|5,85
|451.118.218
|% -6,25
|
|EKGYO
|2,24
|1.107.669.675
|% 3,70
|
|ODAS
|2,86
|496.738.986
|% 6,32
|
|IHLGM
|1,79
|235.607.815
|% 8,48
|
|YKBNK
|2,37
|288.160.861
|% 3,49
|
|SKBNK
|1,61
|167.143.654
|% 4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6257
|8,6689
|% -0,10
|
|Frank
|7,2587
|7,3025
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|9,87
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,45
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.614
|9,50
|
|Tam
|2.674
|2.683
|9,80
|
|Yarım
|1.298
|1.312
|4,80
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,18
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,10
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|-0,69
|
Seans Raporu
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