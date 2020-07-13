ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2020 10:11
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 430,12 % 0,01596 % 0,000026 % 0,162758
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 8.062 % 0,04 % 0,000487 % 1,217242
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 13.499,56 % 0,040005 % 0,000815 % 2,037988
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7.560,07 % 0,042 % 0,000457 % 1,087093
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 143.546 % 0,0315 % 0,008669 % 27,521654
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 125.465,81 % 0,04 % 0,007577 % 18,94355
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.036.764,5 % 0,007104 % 0,062614 % 881,340263
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859254
BIST