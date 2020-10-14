ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2020 16:52
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 248.703,86 % 0,002571 % 0,009488 % 368,988561
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 102.797,26 % 0,000264 % 0,003922 % 1.486,830893
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881573
BIST
18:051.189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 14,59
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.190
En Düşük
1.173
18:057,9086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0105
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,8984
18:059,3074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
18:05485,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,91
|Açılış
|: 485,45
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
487,34
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.676,30
|1.133.783
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|623.800
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.158.725
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.837.490
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,28
|128.545.605
|% 10,00
|
|ISKUR
|405.001,00
|405.001
|% -10,00
|
|AVOD
|9,00
|69.668.018
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.728.586
|% -10,00
|
|BALAT
|10,72
|8.051.634
|% -9,99
|
|ARTI
|15,86
|3.259.711
|% -9,99
|
|PETKM
|4,85
|6.549.507.082
|% 6,83
|
|TUPRS
|83,60
|2.702.218.398
|% 4,24
|
|ODAS
|3,63
|2.108.445.618
|% 2,25
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.523.955
|% 9,68
|
|GARAN
|7,12
|1.036.270.596
|% 0,42
|
|PETKM
|4,85
|6.549.507.082
|% 6,83
|
|ODAS
|3,63
|2.108.445.618
|% 2,25
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.523.955
|% 9,68
|
|EKGYO
|1,90
|742.122.466
|% -0,52
|
|TSKB
|1,17
|309.421.888
|% 2,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9041
|7,9086
|% -0,13
|
|Euro
|9,2994
|9,3074
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,2761
|10,3276
|% 0,62
|
|Frank
|8,6347
|8,6867
|% 0,16
|
|Riyal
|2,1008
|2,1113
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|20,08
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,91
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,53
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,07
|
|B. Petrol
|43,10
|43,10
|0,66
|