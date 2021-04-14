ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2021 14:30
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Kom5878 % 75,607567
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 30.268,96 % 0,001458 % 0,003984 % 273,327726
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927907
BIST
16:101.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 21,26
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
16:108,1006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0051
|Açılış
|: 8,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
16:109,6964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
16:10453,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,95
|Açılış
|: 454,21
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler16:08
|DITAS
|14,66
|3.230.521
|% 9,98
|
|SASA
|46,54
|674.408.831
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|23.373.361
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.608.312
|% 9,97
|
|BLCYT
|21,44
|137.577.109
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|113.025.600
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|77.728.800
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.583.842
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|17.948.986
|% -9,98
|
|GARAN
|6,90
|1.162.844.001
|% 2,99
|
|EREGL
|17,23
|1.043.575.824
|% 0,82
|
|SASA
|46,54
|674.408.831
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,34
|553.394.422
|% -0,41
|
|SISE
|7,32
|504.428.263
|% 1,95
|
|YKBNK
|2,12
|404.884.505
|% 1,92
|
|GARAN
|6,90
|1.162.844.001
|% 2,99
|
|DOHOL
|3,22
|430.899.579
|% 3,87
|
|EKGYO
|1,88
|248.680.669
|% 5,03
|
|IHLAS
|0,66
|84.321.715
|% 3,13
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0962
|8,0972
|% -0,10
|
|Euro
|9,6905
|9,6959
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,1055
|11,1612
|% -0,07
|
|Frank
|8,7387
|8,7914
|% -0,36
|
|Riyal
|2,1521
|2,1629
|% -0,14
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-9,81
|
|Altın Gr.
|453
|454
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.045
|-30,00
|
|Tam
|2.987
|3.065
|-29,10
|
|Yarım
|1.444
|1.482
|-14,07
|
|Çeyrek
|724
|741
|-7,04
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,25
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,00
|
|B. Petrol
|64,84
|64,84
|1,17
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:23TMPOL
Yüzde 8.70 oranında artışla 15.50 lira fiyatla işlem gören hissede 975, 430 adet işlem
-
16:21ATAGY
Yüzde 5.12 oranında artışla 4.52 lira fiyatla işlem gören hissede 575, 420 adet işlem
-
16:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, EKGYO, DOHOL
-
16:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 99 artarak (% 1.34 ) 1, 207
-
16:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QUAGR, BNTAS, DITAS, TUREX, MTRKS, ALMAD, BLCYT, CEOEM, SASA, GOLTS