ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2021 14:31
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.288,81 % 0,021 % 0,006154 % 29,304095
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 39.123,33 % 0,00956 % 0,0234 % 244,768769
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 703,58 % 0,014293 % 0,000421 % 2,944271
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927908
BIST
14:191.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 25,23
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
14:198,0801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0256
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
14:199,6350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0750
|Açılış
|: 9,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,6500
En Düşük
9,6050
14:19452,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,16
|Açılış
|: 452,75
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler14:17
|DITAS
|14,66
|3.119.090
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|22.394.377
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.224.545
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|668.607.061
|% 9,97
|
|BLCYT
|21,44
|116.238.992
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|112.253.376
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|75.865.012
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.473.817
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|17.608.901
|% -9,98
|
|GARAN
|6,92
|980.245.781
|% 3,28
|
|EREGL
|17,26
|821.716.765
|% 0,99
|
|SASA
|46,54
|668.607.061
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,32
|470.654.287
|% -0,68
|
|DOHOL
|3,19
|335.786.769
|% 2,90
|
|GARAN
|6,92
|980.245.781
|% 3,28
|
|IHLAS
|0,66
|81.472.495
|% 3,13
|
|DOHOL
|3,19
|335.786.769
|% 2,90
|
|YKBNK
|2,14
|219.880.598
|% 2,88
|
|TSKB
|1,32
|134.526.189
|% 2,33
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0755
|8,0776
|% -0,35
|
|Euro
|9,6593
|9,6670
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,0812
|11,1368
|% -0,29
|
|Frank
|8,7215
|8,7740
|% -0,56
|
|Riyal
|2,1471
|2,1579
|% -0,37
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-2,04
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.981
|3.058
|-35,93
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,69
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,71
|64,71
|1,04
|
Seans Raporu
14:17
daha fazla
-
14:29SILVR
Yüzde 5.73 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 215, 790 adet işlem
-
14:28TMPOL
Yüzde 9.82 oranında artışla 15.66 lira fiyatla işlem gören hissede 868, 220 adet işlem
-
14:27VAKKO
Yüzde 6.64 oranında artışla 13.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 378, 864 adet işlem
-
14:26CEOEM
Yüzde 9.58 oranında artışla 6.29 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 282, 268 adet işlem
-
14:25XU100
Endeks 1, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 74 üstünde . İşlem hacmi 9, 752.00 milyon TL de