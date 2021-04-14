ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2021 15:12
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 11.134,04 % 0,01596 % 0,002033 % 12,736333
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 5.630,77 % 0,04 % 0,001028 % 2,569994
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.239,99 % 0,04 % 0,000592 % 1,478796
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 9.956,54 % 0,042 % 0,001818 % 4,327965
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 32.660,02 % 0,04 % 0,005963 % 14,906685
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 10.282,33 % 0,04 % 0,001877 % 4,693062
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 126.056,83 % 0,007239 % 0,023014 % 317,917813
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927948
BIST