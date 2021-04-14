ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2021 16:18
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 227,6 % 0,004156 % 0,013528 % 325,479107
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928088
BIST
17:341.405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 26,25
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
17:348,0918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0139
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
17:349,7035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0064
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
17:34451,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,99
|Açılış
|: 451,91
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler17:34
|VAKKO
|14,09
|48.162.817
|% 9,99
|
|DITAS
|14,66
|3.249.520
|% 9,98
|
|SASA
|46,54
|676.830.865
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.815.489
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|23.897.433
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|113.477.038
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|79.877.046
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.635.872
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|18.117.395
|% -9,98
|
|EREGL
|17,37
|1.326.462.654
|% 1,64
|
|GARAN
|6,91
|1.279.026.915
|% 3,13
|
|KRDMD
|7,41
|706.003.107
|% 0,54
|
|SASA
|46,54
|676.830.865
|% 9,97
|
|SISE
|7,36
|619.614.351
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,13
|483.140.985
|% 2,40
|
|GARAN
|6,91
|1.279.026.915
|% 3,13
|
|EKGYO
|1,85
|303.132.832
|% 3,35
|
|DOHOL
|3,26
|476.151.890
|% 5,16
|
|TSKB
|1,34
|182.012.508
|% 3,88
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0899
|8,0918
|% -0,17
|
|Euro
|9,6910
|9,7035
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,1159
|11,1716
|% 0,02
|
|Frank
|8,7304
|8,7830
|% -0,45
|
|Riyal
|2,1506
|2,1614
|% -0,21
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-6,49
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,10
|65,10
|1,43
|
Seans Raporu
17:34
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-
17:49CEMAS
Yüzde 7.02 oranında artışla 1.22 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 659, 693 adet işlem
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17:46AFYON
Yüzde 9.79 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 489, 701 adet işlem
-
17:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 97 artarak (% 1.76 ) 1, 447
-
17:45BLCYT
Yüzde 5.03 oranında artışla 20.48 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 581, 186 adet işlem
-
17:44OZKGY
Yüzde 5.11 oranında artışla 4.94 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 442, 274 adet işlem