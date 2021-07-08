ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.07.2021 00:42
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7.948,38 % 0,109897 % 0,003793 % 3,451361
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 78.945,19 % 0,005052 % 0,037673 % 745,639812
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948140
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,00
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
18:058,6970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0117
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6970
En Düşük
8,6747
18:0510,2814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0309
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2814
En Düşük
10,2407
18:05503,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,53
|Açılış
|: 503,80
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
506,00
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|10,52
|19.899.621
|% 9,93
|
|KAPLM
|21,30
|16.210.061
|% 9,91
|
|IDGYO
|1,92
|25.367.099
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|38.677.744
|% 9,57
|
|PRKAB
|12,78
|69.419.413
|% 8,67
|
|TKURU
|215,20
|9.708.643
|% -10,00
|
|VKFYO
|7,09
|1.722.241
|% -9,91
|
|DENGE
|2,15
|2.768.136
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|594.887
|% -9,38
|
|PEKGY
|1,24
|191.957.418
|% -6,77
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 1,39
|
|THYAO
|13,85
|808.574.493
|% -0,22
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 3,32
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 2,70
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 2,70
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 1,39
|
|PEKGY
|1,24
|191.957.418
|% -6,77
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 3,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6756
|8,6970
|% 0,13
|
|Euro
|10,2519
|10,2814
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,9441
|12,0040
|% -0,05
|
|Frank
|9,3396
|9,3958
|% -0,19
|
|Riyal
|2,3073
|2,3189
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|0,03
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,00
|
|B. Petrol
|73,37
|73,37
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 167, 741 adet işlem
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17:58IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 840, 082 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 858 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 10, 211.00 milyon TL de
-
17:55KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 178 adet işlem