ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.07.2021 00:45
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 15.276,25 % 0,01596 % 0,002725 % 17,076567
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 18.194,41 % 0,04 % 0,003246 % 8,115117
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.239,99 % 0,04 % 0,000578 % 1,445108
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 13.164,7 % 0,042 % 0,002349 % 5,592142
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş 2.200 % 0,04 % 0,000392 % 0,981249
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 53.663,55 % 0,04 % 0,009574 % 23,935147
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 11.557,88 % 0,04 % 0,002062 % 5,155075
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 314.373,51 % 0,010148 % 0,056087 % 552,671662
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948143
BIST