ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 15:34
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 24.093,2 % 0,006077 % 0,005192 % 85,449917
AKBANK T.A.Ş. 530,94 % 0,0105 % 0,000114 % 1,089772
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020555
BIST
15:242.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 18,63
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
15:2414,6266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0324
|Açılış
|: 14,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
15:2415,9316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0177
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,8849
15:24928,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 928,81
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler15:22
|IHAAS
|15,40
|13.882.434
|% 10,00
|
|DAPGM
|27,14
|129.808.596
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,98
|2.334.336.151
|% 9,96
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|OYYAT
|53,35
|14.211.737
|% 9,68
|
|ISGYO
|12,04
|7.998.834
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|51,75
|5.751.333
|% -5,22
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|GZNMI
|33,26
|8.418.339
|% -3,31
|
|THYAO
|37,24
|3.709.256.539
|% 0,70
|
|EKGYO
|2,98
|2.334.336.151
|% 9,96
|
|GARAN
|13,74
|1.995.595.880
|% 0,73
|
|AKBNK
|9,15
|1.176.593.263
|% 1,78
|
|EREGL
|35,28
|1.162.629.447
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,98
|2.334.336.151
|% 9,96
|
|TSKB
|1,84
|583.296.036
|% 8,88
|
|ODAS
|2,29
|677.976.749
|% 0,44
|
|DOHOL
|3,86
|853.364.848
|% 1,05
|
|YKBNK
|5,12
|1.058.113.716
|% 1,79
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6196
|14,6266
|% 0,22
|
|Euro
|15,9178
|15,9316
|% 0,11
|
|Sterlin
|19,1258
|19,2218
|% 0,22
|
|Frank
|15,5469
|15,6406
|% -0,01
|
|Riyal
|3,8877
|3,9072
|% 0,20
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|-5,68
|
|Altın Gr.
|930
|930
|1,66
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|18,00
|
|Tam
|6.129
|6.281
|15,08
|
|Yarım
|2.962
|3.038
|7,29
|
|Çeyrek
|1.486
|1.519
|3,65
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,49
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,55
|
Seans Raporu
15:22
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-
15:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 68 artarak (% 0.75 ) 2, 235
-
15:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MMCAS, EKGYO, DAPGM, IHAAS
-
15:37
EKGYO, MANAS, ASUZU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:37
GZNMI, SUMAS, ISGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:37
Bu seansda işlem gören 266 hisse senedinden 170 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 82 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 14 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem