ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 15:47
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgil
16:072.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 13,37
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
16:0714,6290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0348
|Açılış
|: 14,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
16:0715,8882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0257
|Açılış
|: 15,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,8423
16:07929,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,31
|Açılış
|: 929,59
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler16:07
|IHAAS
|15,40
|14.097.726
|% 10,00
|
|DAPGM
|27,14
|131.921.119
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,98
|2.433.937.666
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|43.985.995
|% 9,94
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|8.150.466
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|52,15
|6.306.271
|% -4,49
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|GZNMI
|33,20
|8.764.538
|% -3,49
|
|THYAO
|37,22
|3.933.036.027
|% 0,65
|
|EKGYO
|2,98
|2.433.937.666
|% 9,96
|
|GARAN
|13,68
|2.432.727.423
|% 0,29
|
|SISE
|17,48
|1.483.469.230
|% 0,69
|
|AKBNK
|9,12
|1.318.854.897
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,98
|2.433.937.666
|% 9,96
|
|TSKB
|1,83
|638.099.796
|% 8,28
|
|ODAS
|2,29
|731.595.184
|% 0,44
|
|DOHOL
|3,85
|879.525.447
|% 0,79
|
|YKBNK
|5,09
|1.136.298.511
|% 1,19
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6272
|14,6290
|% 0,24
|
|Euro
|15,8581
|15,8882
|% -0,16
|
|Sterlin
|19,0904
|19,1862
|% 0,03
|
|Frank
|15,5339
|15,6275
|% -0,10
|
|Riyal
|3,8883
|3,9078
|% 0,22
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.977
|-1,16
|
|Altın Gr.
|928
|928
|0,17
|
|Cumhuriyet
|6.141
|6.234
|0,00
|
|Tam
|6.116
|6.269
|2,33
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|1,13
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|0,56
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,59
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|107
|107
|-2,01
|
Seans Raporu
16:07
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-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 42 artarak (% 0.51 ) 2, 230
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAPGM, IHAAS, EKGYO, MANAS, MMCAS
-
16:22
QUAGR, TSKB, IHLGM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:22
ISGYO, GZNMI, KERVN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:22XEUR
EURO serbest piyasada 15.85 liradan (ALIŞ) işlem