ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 15:49
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 24.752,71 % 0,002763 % 0,013914 % 503,62203
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020586
BIST
16:092.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,48
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
16:0914,6299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0357
|Açılış
|: 14,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
16:0915,8717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0422
|Açılış
|: 15,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,8423
16:09929,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,78
|Açılış
|: 929,06
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler16:07
|IHAAS
|15,40
|14.097.726
|% 10,00
|
|DAPGM
|27,14
|131.921.119
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,98
|2.433.937.666
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|43.985.995
|% 9,94
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|8.150.466
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|52,15
|6.306.271
|% -4,49
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|GZNMI
|33,20
|8.764.538
|% -3,49
|
|THYAO
|37,22
|3.933.036.027
|% 0,65
|
|EKGYO
|2,98
|2.433.937.666
|% 9,96
|
|GARAN
|13,68
|2.432.727.423
|% 0,29
|
|SISE
|17,48
|1.483.469.230
|% 0,69
|
|AKBNK
|9,12
|1.318.854.897
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,98
|2.433.937.666
|% 9,96
|
|TSKB
|1,83
|638.099.796
|% 8,28
|
|ODAS
|2,29
|731.595.184
|% 0,44
|
|DOHOL
|3,85
|879.525.447
|% 0,79
|
|YKBNK
|5,09
|1.136.298.511
|% 1,19
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6272
|14,6290
|% 0,24
|
|Euro
|15,8581
|15,8882
|% -0,16
|
|Sterlin
|19,0904
|19,1862
|% 0,03
|
|Frank
|15,5339
|15,6275
|% -0,10
|
|Riyal
|3,8883
|3,9078
|% 0,22
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.977
|-1,16
|
|Altın Gr.
|928
|928
|0,17
|
|Cumhuriyet
|6.141
|6.234
|0,00
|
|Tam
|6.116
|6.269
|2,33
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|1,13
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|0,56
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,59
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|107
|107
|-2,01
|
Seans Raporu
16:07
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-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 42 artarak (% 0.51 ) 2, 230
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAPGM, IHAAS, EKGYO, MANAS, MMCAS
-
16:22
QUAGR, TSKB, IHLGM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:22
ISGYO, GZNMI, KERVN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:22XEUR
EURO serbest piyasada 15.85 liradan (ALIŞ) işlem