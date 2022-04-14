ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 15:55
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 22.869 % 0,001776 % 0,005348 % 301,206525
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 6.576,37 % 0,028801 % 0,001538 % 5,339678
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020594
BIST
15:422.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 14,22
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
15:4214,6311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0369
|Açılış
|: 14,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
15:4215,9062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0077
|Açılış
|: 15,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,8773
15:42927,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,60
|Açılış
|: 927,68
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler15:40
|IHAAS
|15,40
|13.988.447
|% 10,00
|
|DAPGM
|27,14
|130.586.673
|% 9,97
|
|MANAS
|22,12
|43.150.169
|% 9,94
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|EKGYO
|2,96
|2.366.629.941
|% 9,23
|
|ISGYO
|12,04
|8.087.966
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|51,90
|5.976.402
|% -4,95
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|GZNMI
|33,10
|8.565.582
|% -3,78
|
|THYAO
|37,12
|3.774.961.874
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,96
|2.366.629.941
|% 9,23
|
|GARAN
|13,68
|2.239.870.684
|% 0,29
|
|SISE
|17,49
|1.396.789.454
|% 0,75
|
|AKBNK
|9,10
|1.260.576.020
|% 1,22
|
|EKGYO
|2,96
|2.366.629.941
|% 9,23
|
|TSKB
|1,83
|609.303.589
|% 8,28
|
|ODAS
|2,29
|697.558.326
|% 0,44
|
|DOHOL
|3,84
|871.076.362
|% 0,52
|
|YKBNK
|5,09
|1.105.298.679
|% 1,19
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6211
|14,6321
|% 0,26
|
|Euro
|15,8948
|15,9170
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,1193
|19,2151
|% 0,18
|
|Frank
|15,5536
|15,6473
|% 0,03
|
|Riyal
|3,8876
|3,9071
|% 0,20
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|-5,93
|
|Altın Gr.
|927
|928
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|6.149
|6.241
|7,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|-3,79
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|-1,83
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|-0,92
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,11
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,66
|