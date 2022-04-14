ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 16:10
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 3.996,91 % 0,04 % 0,000335 % 0,837962
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 133.616,42 % 0,002732 % 0,011205 % 410,091484
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020619
BIST
15:562.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 15,18
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
15:5614,6299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0357
|Açılış
|: 14,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
15:5615,8925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0214
|Açılış
|: 15,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,8598
15:56927,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,80
|Açılış
|: 927,48
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler15:54
|IHAAS
|15,40
|14.047.075
|% 10,00
|
|DAPGM
|27,14
|130.671.404
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,98
|2.397.058.637
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|43.685.539
|% 9,94
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|8.119.379
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|51,90
|6.064.687
|% -4,95
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|OZRDN
|6,63
|1.516.799
|% -3,63
|
|THYAO
|37,24
|3.885.397.680
|% 0,70
|
|EKGYO
|2,98
|2.397.058.637
|% 9,96
|
|GARAN
|13,71
|2.376.072.816
|% 0,51
|
|SISE
|17,53
|1.455.985.750
|% 0,98
|
|AKBNK
|9,13
|1.292.442.874
|% 1,56
|
|EKGYO
|2,98
|2.397.058.637
|% 9,96
|
|TSKB
|1,83
|637.099.504
|% 8,28
|
|ODAS
|2,29
|710.802.415
|% 0,44
|
|DOHOL
|3,86
|877.819.779
|% 1,05
|
|YKBNK
|5,10
|1.120.789.175
|% 1,39
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6226
|14,6280
|% 0,23
|
|Euro
|15,8802
|15,9010
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,1029
|19,1987
|% 0,10
|
|Frank
|15,5363
|15,6299
|% -0,08
|
|Riyal
|3,8880
|3,9075
|% 0,21
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-2,07
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|6.149
|6.241
|7,00
|
|Tam
|6.114
|6.267
|0,34
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|0,17
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,57
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|-0,09
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,63
|
Seans Raporu
15:54
daha fazla
-
16:09IHAAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 15.40 lira fiyatla işlem gören hissede 944, 942 adet işlem
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16:08TRILC
Yüzde 4.07 oranında artışla 9.46 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 511, 741 adet işlem
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16:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 24 artarak (% 0.60 ) 2, 232
-
16:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MANAS, EKGYO, IHAAS, MMCAS, DAPGM
-
16:07
PENGD, OZKGY, GENIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında