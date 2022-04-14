ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 16:13
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 20.595,31 % 0,04 % 0,000928 % 2,320052
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 230.745,76 % 0,003703 % 0,010397 % 280,814018
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020632
BIST
16:032.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 14,17
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
16:0314,6315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0373
|Açılış
|: 14,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
16:0315,8642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0497
|Açılış
|: 15,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,8484
16:03927,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,43
|Açılış
|: 927,85
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler16:01
|IHAAS
|15,40
|14.055.391
|% 10,00
|
|DAPGM
|27,14
|131.500.639
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,98
|2.397.694.182
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|43.788.220
|% 9,94
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|8.136.030
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|51,85
|6.089.866
|% -5,04
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|GZNMI
|33,18
|8.703.754
|% -3,55
|
|THYAO
|37,24
|3.892.692.466
|% 0,70
|
|EKGYO
|2,98
|2.397.694.182
|% 9,96
|
|GARAN
|13,70
|2.393.580.431
|% 0,44
|
|SISE
|17,50
|1.467.092.186
|% 0,81
|
|AKBNK
|9,13
|1.298.196.464
|% 1,56
|
|EKGYO
|2,98
|2.397.694.182
|% 9,96
|
|TSKB
|1,82
|637.298.224
|% 7,69
|
|ODAS
|2,30
|729.906.993
|% 0,88
|
|DOHOL
|3,86
|877.952.114
|% 1,05
|
|YKBNK
|5,09
|1.124.600.832
|% 1,19
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6274
|14,6302
|% 0,25
|
|Euro
|15,8626
|15,8806
|% -0,21
|
|Sterlin
|19,1002
|19,1960
|% 0,08
|
|Frank
|15,5380
|15,6316
|% -0,07
|
|Riyal
|3,8890
|3,9085
|% 0,23
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|-5,76
|
|Altın Gr.
|926
|927
|-1,62
|
|Cumhuriyet
|6.149
|6.241
|7,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,47
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,13
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|-0,11
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,62
|