BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|9,24
|160.969.996
|% 10,00
|BIZIM
|19,18
|74.526.632
|% 9,98
|ECILC
|13,79
|295.311.014
|% 9,97
|ASUZU
|194,10
|419.541.374
|% 9,97
|UFUK
|77,20
|3.331.517
|% 9,97
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|17,4542
|17,4700
|% 0,22
|Euro
|17,6688
|17,7267
|% 0,07
|Sterlin
|20,7949
|20,8992
|% -0,06
|Frank
|17,7823
|17,8895
|% -0,06
|Riyal
|4,6371
|4,6604
|% 0,00
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-2,03
|Altın Gr.
|958
|959
|-1,04
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|Tam
|6.489
|6.618
|-6,00
|Yarım
|3.152
|3.230
|-3,00
|Çeyrek
|1.581
|1.615
|-1,00
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|0,00
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,50
|0,00
|B. Petrol
|106
|106
|0,01
Seans Raporu 18:05
- 17:59XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
- 17:59 Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
- 17:59 BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:59 BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:59 Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem