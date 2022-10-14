ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 09:49
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 90.882,3 % 0,005484 % 0,016447 % 299,913712
AKBANK T.A.Ş. 489,99 % 0,0105 % 0,000089 % 0,844523
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071968
BIST
11:153.631
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 77,22
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.633
En Düşük
3.585
11:1518,5897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0494
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5897
En Düşük
18,5217
11:1518,1356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0101
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
11:15994,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,52
|Açılış
|: 994,92
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
989,41
BIST En Aktif Hisseler11:15
|PENTA
|440,00
|13.142.360
|% 10,00
|
|MZHLD
|84,05
|48.798.189
|% 9,94
|
|SMRTG
|93,80
|115.629.080
|% 9,26
|
|CONSE
|6,13
|177.264.323
|% 9,07
|
|GESAN
|118,20
|287.747.168
|% 8,64
|
|ROYAL
|5,13
|25.306
|% -5,70
|
|TKFEN
|31,62
|382.354.669
|% -4,70
|
|SEKFK
|10,04
|5.343.880
|% -3,65
|
|BARMA
|61,80
|59.676.866
|% -3,13
|
|SEKUR
|21,18
|3.587.994
|% -3,11
|
|THYAO
|89,80
|1.606.892.834
|% 2,05
|
|AKBNK
|13,60
|1.083.288.418
|% 4,53
|
|ISCTR
|8,51
|925.166.950
|% 3,53
|
|YKBNK
|8,75
|907.448.045
|% 4,54
|
|SASA
|86,70
|849.118.644
|% -0,80
|
|ISCTR
|8,51
|925.166.950
|% 3,53
|
|YKBNK
|8,75
|907.448.045
|% 4,54
|
|EKGYO
|4,20
|374.492.959
|% 0,72
|
|AKBNK
|13,60
|1.083.288.418
|% 4,53
|
|TSKB
|2,53
|131.001.582
|% 3,27
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5865
|18,5897
|% 0,27
|
|Euro
|18,1237
|18,1356
|% -0,06
|
|Sterlin
|20,9210
|21,0260
|% -0,23
|
|Frank
|18,5268
|18,6384
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9317
|4,9564
|% 0,13
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|-2,79
|
|Altın Gr.
|996
|996
|1,52
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.722
|6.787
|-3,00
|
|Yarım
|3.275
|3.315
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.657
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,93
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,34
|0,06
|
|B. Petrol
|94,61
|94,61
|0,04
|
Seans Raporu
11:15
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-
11:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 85, 38 artarak (% 2.20 ) 3, 969
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11:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, ISCTR, YKBNK
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11:29XU100
Endeks 3, 632 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 21 üstünde . İşlem hacmi 17, 776.00 milyon TL de
-
11:29AEFES
Yüzde 8.18 oranında artışla 49.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 039, 495 adet işlem
-
11:28AEFES
Yüzde 8.53 oranında artışla 49.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 013, 589 adet işlem