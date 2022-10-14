ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 10:12
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.133,22 % 0,006828 % 0,038648 % 565,994479
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071998
BIST
10:023.627
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 73,27
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.629
En Düşük
3.585
10:0218,5913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0510
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5913
En Düşük
18,5217
10:0218,1705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0248
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
10:02997,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,31
|Açılış
|: 997,72
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
989,41
BIST En Aktif Hisseler10:00
|PENTA
|440,00
|22.531.470
|% 10,00
|
|EMNIS
|55,85
|60.988
|% 8,34
|
|ARASE
|164,80
|4.684.605
|% 6,80
|
|GESAN
|114,00
|544.659.802
|% 4,78
|
|KOZAA
|30,16
|10.663.490
|% 3,93
|
|ROYAL
|5,13
|25.306
|% -5,70
|
|MEGAP
|4,86
|576.620
|% -3,38
|
|MEGAP
|4,86
|576.620
|% -3,38
|
|DIRIT
|3,17
|32.359
|% -2,76
|
|HUNER
|6,00
|2.161.152
|% -2,76
|
|SISE
|29,00
|1.897.611.730
|% 1,97
|
|ODAS
|8,14
|1.686.873.124
|% 0,00
|
|TUPRS
|330,60
|1.474.306.139
|% 0,00
|
|SAHOL
|28,64
|1.467.957.630
|% 1,99
|
|TCELL
|23,36
|1.234.957.039
|% 0,00
|
|ODAS
|8,14
|1.686.873.124
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,48
|987.545.051
|% 1,29
|
|TSKB
|2,45
|189.579.980
|% 0,00
|
|SISE
|29,00
|1.897.611.730
|% 1,97
|
|GARAN
|21,16
|1.176.035.312
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5806
|18,5873
|% 0,25
|
|Euro
|18,1587
|18,1721
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,9441
|21,0492
|% -0,12
|
|Frank
|18,5661
|18,6779
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9298
|4,9545
|% 0,09
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|3,30
|
|Altın Gr.
|997
|997
|2,51
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.723
|6.797
|7,00
|
|Yarım
|3.276
|3.323
|3,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.661
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,05
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,36
|0,08
|
|B. Petrol
|94,84
|94,84
|0,27
|
Seans Raporu
10:00
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10:15GESAN
Yüzde 4.78 oranında artışla 114.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 857, 822 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 39 artarak (% 0.94 ) 3, 920
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10:14
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10:14
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AKPAZ, ROYAL
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10:14
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