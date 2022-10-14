ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 10:24
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 84.435,79 % 0,000941 % 0,009342 % 992,517513
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 46.289,35 % 0,038015 % 0,005121 % 13,472029
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072018
BIST
12:443.616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 62,60
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
12:4418,5886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0483
|Açılış
|: 18,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5911
En Düşük
18,5217
12:4418,0946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0511
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
12:44987,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -6,92
|Açılış
|: 987,49
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler12:42
|PENTA
|440,00
|13.792.240
|% 10,00
|
|CONSE
|6,18
|320.809.575
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,00
|60.054.909
|% 9,88
|
|MOBTL
|2,86
|134.785.389
|% 8,75
|
|EMNIS
|55,85
|60.988
|% 8,34
|
|ROYAL
|5,13
|25.306
|% -5,70
|
|TKFEN
|31,38
|665.787.301
|% -5,42
|
|DNISI
|7,62
|26.819.152
|% -3,67
|
|SILVR
|25,84
|7.921.360
|% -3,51
|
|DURDO
|32,66
|9.100.200
|% -3,32
|
|THYAO
|89,60
|2.397.715.996
|% 1,82
|
|AKBNK
|13,47
|1.447.600.474
|% 3,54
|
|YKBNK
|8,74
|1.413.953.564
|% 4,42
|
|ISCTR
|8,46
|1.343.418.168
|% 2,92
|
|SASA
|86,75
|1.212.251.267
|% -0,74
|
|EKGYO
|4,20
|701.203.593
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,74
|1.413.953.564
|% 4,42
|
|ISCTR
|8,46
|1.343.418.168
|% 2,92
|
|AKBNK
|13,47
|1.447.600.474
|% 3,54
|
|ODAS
|8,50
|671.108.787
|% 4,42
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0817
|18,0897
|% -0,31
|
|Euro
|18,1400
|18,1500
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,8232
|20,9277
|% -0,70
|
|Frank
|18,4479
|18,5590
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9318
|4,9565
|% 0,13
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|-13,62
|
|Altın Gr.
|989
|990
|-4,86
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.758
|21,00
|
|Tam
|6.677
|6.737
|-53,00
|
|Yarım
|3.253
|3.290
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.645
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,69
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,09
|
|B. Petrol
|93,82
|93,82
|-0,75
|