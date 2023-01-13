ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 10:45
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 264.144,73 % 0,001246 % 0,010841 % 870,03696
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101794
BIST
10:375.005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 33,95
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.019
En Düşük
4.926
10:3718,7889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,8070
En Düşük
18,7471
10:3720,3749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0176
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4273
En Düşük
20,3446
10:371.145,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,03
|Açılış
|: 1.145,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.148,89
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler10:35
|ONCSM
|37,40
|4.467.430
|% 10,00
|
|TNZTP
|13,58
|4.988.464
|% 9,96
|
|SDTTR
|68,50
|292.563.224
|% 9,95
|
|UMPAS
|4,86
|536.005
|% 9,95
|
|SOKE
|9,07
|148.712
|% 9,94
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|TERA
|23,44
|3.279.594
|% -4,72
|
|YONGA
|34,00
|40.800
|% -4,23
|
|ALFAS
|240,00
|60.621.009
|% -4,00
|
|EREGL
|40,66
|1.611.744.519
|% 2,73
|
|THYAO
|136,00
|1.445.456.109
|% 0,15
|
|KRDMD
|18,73
|1.425.405.452
|% -0,90
|
|EKGYO
|8,19
|810.332.635
|% -3,76
|
|TUPRS
|520,30
|778.887.084
|% 1,21
|
|EKGYO
|8,19
|810.332.635
|% -3,76
|
|KRDMD
|18,73
|1.425.405.452
|% -0,90
|
|YKBNK
|9,21
|494.851.109
|% 1,88
|
|EREGL
|40,66
|1.611.744.519
|% 2,73
|
|SKBNK
|2,63
|84.242.210
|% -0,38
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7837
|18,7864
|% 0,01
|
|Euro
|20,3625
|20,3662
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,8572
|22,9718
|% -0,06
|
|Frank
|20,1540
|20,2754
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9857
|5,0107
|% 0,01
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|-0,44
|
|Altın Gr.
|1.145
|1.145
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.731
|7.789
|-21,00
|
|Yarım
|3.764
|3.811
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.906
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,95
|83,95
|-0,08
|
Seans Raporu
10:35
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-
10:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 57 artarak (% 0.95 ) 5, 504
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10:50
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, EKGYO
-
10:50
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, KRDMD
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10:50XU100
Endeks 5, 017 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 16, 244.00 milyon TL de
-
10:50SANKO
Yüzde 5.63 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 196, 488 adet işlem