ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 11:00
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 140.998,24 % 0,063407 % 0,063407 % 322,048403
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101854
BIST
10:595.007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 35,84
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.019
En Düşük
4.926
10:5918,7881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,8070
En Düşük
18,7471
10:5920,4051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0126
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4273
En Düşük
20,3446
10:591.146,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.146,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.148,89
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler10:57
|ONCSM
|37,40
|4.684.574
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|11.621.770
|% 9,98
|
|ARMDA
|279,10
|18.383.217
|% 9,97
|
|TNZTP
|13,58
|5.770.902
|% 9,96
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|EKGYO
|8,12
|1.031.853.669
|% -4,58
|
|ALFAS
|239,10
|78.310.262
|% -4,36
|
|TERA
|23,54
|4.743.155
|% -4,31
|
|EREGL
|40,36
|1.925.973.959
|% 1,97
|
|ASELS
|57,70
|1.843.838.439
|% 3,22
|
|KRDMD
|18,69
|1.723.104.191
|% -1,11
|
|THYAO
|136,00
|1.689.932.543
|% 0,15
|
|EKGYO
|8,12
|1.031.853.669
|% -4,58
|
|EKGYO
|8,12
|1.031.853.669
|% -4,58
|
|KRDMD
|18,69
|1.723.104.191
|% -1,11
|
|YKBNK
|9,35
|769.069.491
|% 3,43
|
|SKBNK
|2,67
|139.459.490
|% 1,14
|
|EREGL
|40,36
|1.925.973.959
|% 1,97
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7808
|18,7918
|% 0,04
|
|Euro
|20,3850
|20,3912
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,8732
|22,9879
|% 0,01
|
|Frank
|20,1745
|20,2960
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9860
|5,0110
|% 0,01
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|1,12
|
|Altın Gr.
|1.147
|1.147
|0,38
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.742
|7.800
|-10,00
|
|Yarım
|3.769
|3.817
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.890
|1.908
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|0,11
|
Seans Raporu
10:57
daha fazla
-
11:12SANKO
Yüzde 5.05 oranında artışla 24.98 lira fiyatla işlem gören hissede 339, 299 adet işlem
-
11:11SDTTR
Yüzde 9.95 oranında artışla 68.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 379, 464 adet işlem
-
11:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ALARK, YKBNK, SASA
-
11:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 57 artarak (% 0.74 ) 4, 453
-
11:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARMDA, SDTTR, RODRG, SOKE, UMPAS, ONCSM, TNZTP, COSMO