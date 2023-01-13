ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 11:07
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23.952,29 % 0,006746 % 0,037673 % 558,444535
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101861
BIST
11:375.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 31,66
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.019
En Düşük
4.926
11:3718,7892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
11:3720,4058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3446
11:371.151,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,28
|Açılış
|: 1.151,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.152,50
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler11:35
|ONCSM
|37,40
|5.097.096
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|19.995.952
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|13.593.432
|% 9,98
|
|ARMDA
|279,10
|19.428.168
|% 9,97
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|TERA
|23,16
|6.655.071
|% -5,85
|
|EKGYO
|8,02
|1.623.636.876
|% -5,76
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|ALFAS
|238,00
|104.449.680
|% -4,80
|
|ASELS
|56,50
|2.728.712.452
|% 1,07
|
|EREGL
|40,18
|2.411.809.716
|% 1,52
|
|THYAO
|135,40
|2.215.590.316
|% -0,29
|
|KRDMD
|18,54
|2.152.202.902
|% -1,90
|
|EKGYO
|8,02
|1.623.636.876
|% -5,76
|
|EKGYO
|8,02
|1.623.636.876
|% -5,76
|
|YKBNK
|9,22
|1.050.352.037
|% 1,99
|
|KRDMD
|18,54
|2.152.202.902
|% -1,90
|
|SKBNK
|2,64
|187.531.830
|% 0,00
|
|EREGL
|40,18
|2.411.809.716
|% 1,52
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7807
|18,7880
|% 0,02
|
|Euro
|20,3941
|20,4012
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,8899
|23,0047
|% 0,09
|
|Frank
|20,1632
|20,2847
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9880
|5,0130
|% 0,05
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|7,60
|
|Altın Gr.
|1.151
|1.151
|4,62
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.778
|7.839
|29,00
|
|Yarım
|3.787
|3.836
|14,00
|
|Çeyrek
|1.899
|1.918
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,93
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,38
|14,40
|0,03
|
|B. Petrol
|84,02
|84,02
|-0,01
|
Seans Raporu
11:35
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11:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 7 artarak (% 0.31 ) 5, 469
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11:50
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KNFRT, ONCSM
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11:50XU100
Endeks 4, 993 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 30, 351.00 milyon TL de
-
11:50KCAER
Yüzde 8.02 oranında artışla 18.19 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 874, 963 adet işlem
-
11:49GMTAS
Yüzde 6.04 oranında artışla 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 587, 917 adet işlem