ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 11:12
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 27.064,26 % 0,01768 % 0,061145 % 345,846499
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101871
BIST
11:214.964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -6,96
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.019
En Düşük
4.926
11:2118,7906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
11:2120,3998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3446
11:211.150,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,70
|Açılış
|: 1.150,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.150,67
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler11:19
|ONCSM
|37,40
|4.949.067
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|18.548.691
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|ARMDA
|279,10
|18.767.817
|% 9,97
|
|ATSYH
|125,80
|2.273.709
|% 9,97
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|EKGYO
|7,99
|1.508.966.174
|% -6,11
|
|TERA
|23,24
|6.002.577
|% -5,53
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|ALFAS
|237,70
|96.778.743
|% -4,92
|
|ASELS
|56,55
|2.545.970.231
|% 1,16
|
|EREGL
|40,16
|2.299.424.233
|% 1,47
|
|THYAO
|135,10
|2.108.385.692
|% -0,52
|
|KRDMD
|18,53
|2.040.194.367
|% -1,96
|
|EKGYO
|7,99
|1.508.966.174
|% -6,11
|
|EKGYO
|7,99
|1.508.966.174
|% -6,11
|
|YKBNK
|9,19
|997.507.124
|% 1,66
|
|KRDMD
|18,53
|2.040.194.367
|% -1,96
|
|SKBNK
|2,63
|185.225.528
|% -0,38
|
|EREGL
|40,16
|2.299.424.233
|% 1,47
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7825
|18,7997
|% 0,09
|
|Euro
|20,3974
|20,4039
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,8830
|22,9978
|% 0,06
|
|Frank
|20,1507
|20,2721
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9864
|5,0114
|% 0,02
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|3,95
|
|Altın Gr.
|1.147
|1.147
|0,52
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.742
|7.800
|-10,00
|
|Yarım
|3.770
|3.817
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.908
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|0,08
|
Seans Raporu
11:19
daha fazla
-
11:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 97 kaybederek (% -0.09 ) 5, 447
-
11:35
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, YKBNK
-
11:35XU100
Endeks 4, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 27, 979.00 milyon TL de
-
11:35KONYA
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 2, 945.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 541 adet işlem
-
11:34KMPUR
Yüzde 5.87 oranında artışla 105.50 lira fiyatla işlem gören hissede 717, 065 adet işlem