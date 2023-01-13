ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 11:26
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7.025,03 % 0,001838 % 0,008203 % 446,434153
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101882
BIST
14:225.031
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 60,33
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
14:2218,7933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 19,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
14:2220,3186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0739
|Açılış
|: 20,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3076
14:221.150,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,21
|Açılış
|: 1.150,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler14:22
|ONCSM
|37,40
|5.790.866
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|21.847.783
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|39.435.239
|% 9,98
|
|RODRG
|35,48
|15.953.527
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|CEOEM
|17,40
|10.565.830
|% -5,43
|
|EKGYO
|8,06
|2.865.408.705
|% -5,29
|
|ALFAS
|237,70
|211.970.249
|% -4,92
|
|THYAO
|136,40
|5.297.624.704
|% 0,44
|
|ASELS
|56,00
|3.835.554.900
|% 0,18
|
|EREGL
|40,38
|3.644.470.978
|% 2,02
|
|KRDMD
|18,68
|3.408.011.902
|% -1,16
|
|EKGYO
|8,06
|2.865.408.705
|% -5,29
|
|EKGYO
|8,06
|2.865.408.705
|% -5,29
|
|KRDMD
|18,68
|3.408.011.902
|% -1,16
|
|YKBNK
|9,24
|1.671.003.752
|% 2,21
|
|SKBNK
|2,64
|345.369.736
|% 0,00
|
|PETKM
|18,01
|1.857.820.092
|% 3,39
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7849
|18,7933
|% 0,05
|
|Euro
|20,3084
|20,3186
|% -0,36
|
|Sterlin
|22,8771
|22,9918
|% 0,03
|
|Frank
|20,1752
|20,2967
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9868
|5,0118
|% 0,03
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|4,90
|
|Altın Gr.
|1.151
|1.151
|4,55
|
|Cumhuriyet
|7.794
|7.912
|86,00
|
|Tam
|7.834
|7.896
|86,00
|
|Yarım
|3.817
|3.864
|42,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.932
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,80
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,39
|0,02
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|0,69
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:37TUREX
Yüzde 5.70 oranında artışla 27.08 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 354 adet işlem
-
14:36AKENR
Yüzde 9.98 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 864, 932 adet işlem
-
14:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 58, 83 artarak (% 1.08 ) 5, 511
-
14:35XU100
Endeks 5, 029 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 54, 996.00 milyon TL de
-
14:35ECILC
Yüzde 5.54 oranında artışla 27.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 981, 313 adet işlem