ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2023 16:23
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.482,04 % 0,01596 % 0,000091 % 0,572416
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 37.905,51 % 0,042 % 0,000534 % 1,271996
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 19.903,62 % 0,04 % 0,000281 % 0,701302
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 574.684,46 % 0,017614 % 0,0081 % 45,983979
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 208.527,58 % 0,04011 % 0,002939 % 7,32736
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136834
BIST