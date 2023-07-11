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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

11.07.2023 21:30
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri

Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
FCST 31.873,15 % 0,0259 % 0,000686 % 2,648975
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 523.033,25 % 0,021 % 0,011258 % 53,611593
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 50.335,67 % 0,021 % 0,001083 % 5,159472
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.432.377,83 % 0,010361 % 0,030832 % 297,588315
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 164.729,72 % 0,01021 % 0,003546 % 34,72984



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170555


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Cumhuriyet 10.816 10.980 40,00  
Tam 10.441 10.649 7,00  
Yarım 5.220 5.349 4,00  
Çeyrek 2.618 2.674 1,00  
Gümüş.Ons 23,08 23,10 -0,04  
Gümüş Gr. 19,36 19,38 -0,04  
B. Petrol 79,44 79,44 1,75  
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