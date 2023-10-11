ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2023 13:57
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 786,71 % 0,002533 % 0,007429 % 293,275738
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204190
BIST
'
15:598.386
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -56,44
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.356
En Yüksek
8.519
15:5927,7348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0180
|Açılış
|: 27,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
15:5929,4556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0247
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3630
15:591.669,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 11,97
|Açılış
|: 1.669,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.671,78
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler15:57
|TKNSA
|35,86
|594.635.516
|% 10,00
|
|ACSEL
|117,70
|88.619.548
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|49.033.161
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|2.780.800
|% 10,00
|
|FMIZP
|282,90
|174.372.108
|% 9,99
|
|OZGYO
|6,61
|151.157.519
|% -9,95
|
|ARENA
|29,94
|124.281.366
|% -8,05
|
|SKBNK
|7,00
|986.436.452
|% -7,89
|
|TETMT
|2.580,00
|29.247.624
|% -7,86
|
|IHAAS
|20,76
|529.619.261
|% -6,99
|
|PETKM
|24,74
|4.279.148.245
|% 0,41
|
|THYAO
|232,10
|3.970.185.613
|% -2,52
|
|DMRGD
|22,50
|3.324.385.503
|% 2,74
|
|ISCTR
|25,50
|2.935.266.629
|% 2,74
|
|YKBNK
|19,38
|2.897.413.781
|% 0,83
|
|ZOREN
|6,26
|1.408.152.452
|% -2,03
|
|EKGYO
|8,25
|1.480.919.613
|% -1,79
|
|PETKM
|24,74
|4.279.148.245
|% 0,41
|
|ODAS
|13,67
|2.371.973.410
|% 0,15
|
|YKBNK
|19,38
|2.897.413.781
|% 0,83
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7244
|27,7327
|% 0,06
|
|Euro
|29,4475
|29,4597
|% 0,10
|
|Sterlin
|34,0271
|34,1977
|% 0,24
|
|Frank
|30,6141
|30,7985
|% 0,35
|
|Riyal
|7,3706
|7,4075
|% 0,06
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|12,77
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|11,67
|
|Cumhuriyet
|11.575
|11.750
|70,00
|
|Tam
|11.333
|11.418
|22,00
|
|Yarım
|5.684
|5.731
|16,00
|
|Çeyrek
|2.833
|2.865
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|19,63
|19,65
|0,19
|
|B. Petrol
|86,92
|86,92
|-0,73
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:12MGROS
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 388.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 576, 449 adet işlem
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16:11TRGYO
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 34.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 641, 702 adet işlem
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16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 64 kaybederek (% -0.54 ) 8, 776
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16:10XU100
Endeks 8, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 71 altında . İşlem hacmi 91, 207.00 milyon TL de
-
16:10KRVGD
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 993, 937 adet işlem