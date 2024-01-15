ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2024 16:24
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 17.623,83 % 0,01596 % 0,000161 % 1,010862
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 163.230,43 % 0,042 % 0,001494 % 3,557759
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 19.903,62 % 0,04 % 0,000182 % 0,455509
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7.242,92 % 0,04 % 0,000066 % 0,165759
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.378.494,03 % 0,021049 % 0,012619 % 59,949833
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 692.852,28 % 0,038745 % 0,006343 % 16,370214
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240198
BIST